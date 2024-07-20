'В СССР его не было и жилось лучше': в России губернатор призвал закрыть интернет для детей

В стране-агрессоре России снова отличились нелепой инициативой – глава республики Коми предложил запретить интернет для несовершеннолетних. Российский чиновник вспомнил СССР и выдал, что тогда якобы дети жили лучше.

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Слова Владимира Уйба процитировали российские пропагандистские издания. Он выдал, что интернет нужно "закрыть раз и навсегда".

Высказывания россиянина прозвучали на фоне приговора его предполагаемому духовнику протоиерею Дмитрию Кувырталову. Его осудили на три года по обвинению в распространении детской порнографии. РосСМИ пишут, что он выпрашивал фото интимного характера у несовершеннолетних через приложение WhatsApp.

"Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия, мы ее отчасти только на себе испытываем: дети уходят с головой в интернет. Кто-то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов. Кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением", – заявил Уйба на заседании Семейного совета республики.

По его словам, в СССР детям жилось гораздо лучше, чем сейчас именно потому, что у них не было интернета. Уйба добавил, что обратился со своей инициативой к руководству страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в школах России с сентября 2024 года вместо уроков ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности") вводят новый предмет – "Основы безопасности и защиты родины". Преподавать его будут оккупанты, воевавшие против Украины, а для проведения уроков учебные заведения закупают макеты раненых солдат, мин, укрытий и радиометры, чтобы учить детей выживать на войне.

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