В США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года: в России отреагировали

Нижняя палата Конгресса США подготовила проект резолюции, согласно которому Вашингтон не будет признавать конституционность Владимира Путина в случае, если он будет баллотироваться на очередной президентский срок после 2024 года. Кремль остро отреагировал на такую позицию западных политиков и пообещал, что подобное заявление не останется без реакции России.

Документ американских конгрессменов опубликован на официальном сайте ведомства. В США указали, что Конституция РФ изначально предполагает запрет на право выдвигаться на выборы президента свыше двух сроков подряд, а поправки о так называемом обнулении были приняты с рядом нарушений.

"Принимая во внимание, что Российская Федерация связана международными обязательствами в отношении прав человека и верховенства закона с США, Советом Европы, ООН, новый шестилетний срок Владимира Путина на посту президента после 7 мая 2024 года гарантирует непризнание со стороны Соединенных Штатов", – указано в проектной резолюции.

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В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о беспрецедентной законотворческой деятельности, "которая не укладывается в рамки современных международных отношений". Как передает российское агентство РБК, он выразил крайнее огорчение попытками западных политиков вмешиваться во внутренние дела Федерации.

"Никто, кроме самих граждан России не может определять, кто и сколько раз будет возглавлять нашу страну. Никакая другая сторона не может претендовать на это право. Мы считаем подобные резолюции от конгрессменов США недопустимыми и не оставим это без реакции", – заключил Песков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года в России вступили в силу поправки в Конституцию, позволяющие Владимиру Путину баллотироваться на пятый президентский срок и фактически править страной до самой смерти.