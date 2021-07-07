В Сочи туристы загорают прямо посреди мусора, вынесенного стихией на пляж. Фото отдыха 'по-русски'

Из-за шторма и сильных ливней в Сочи пострадали пляжи. Непогода повредила пляжное оборудование, а волнами с моря выбросило мусор. Однако это не помешало российским туристам продолжить отдых, устроившись на пляже прямо посреди грязи.

Фото с россиянами, которые загорают среди кучи мусора, принесенного стихией на пляжи Сочи, показали в сети. Соответствующие снимки появились также в ряде российских СМИ. OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые интересные кадры.

Российские туристы сразу после появления солнца отправились к морю, где спокойно разместились среди ветвей и поломанных деревьев, которые штормом выбросило на берег. Среди веток много мусора, но отдыхающим все это не помешало разлечься в купальниках на грязном песке.

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В то же время мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что за ночь с 6 на 7 июля с территории пляжей вывезли 700 тонн нанесенного мусора. Он отметил, что все центральные пляжные территории во всех четырех районах якобы уже полностью готовы, чтобы принимать туристов, а город вернулся к привычной курортной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском курортном городе Сочи на Черном море после сильных ливней затопило улицы.