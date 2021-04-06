В сети указали на "магию чисел" в дате ежегодного послания Путина

Дата ежегодного послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля якобы была выбрана не случайно.

Как пишет популярный Telegram-канал "Кремлевский мамковед", расставляются акценты на числе "21" – 21 апреля, 21 год 21 века, 21 год правления Путина.

По информации Telegram-канала "Закулисный шептун", погруженность президента РФ в языческие и оккультные ритуалы уже давно стала частью российской политики.

"К примеру, крайне неудачное решение Путина летом 2018 года о повышении пенсионного возраста стало следствием встречи с шаманом, давшим первому лицу совет принять такое решение", – говорится в сообщении.

Также корректировка даты послания якобы связана с тем, что российский президент "вынужден подстраиваться под реально влиятельных акторов международной арены" – на следующий день состоится заседание климатического саммита с участием президента США Джо Байдена.

"Ожидается, что в послании будут подняты темы "русского мира" (в противовес байденовскому вектору в Украине), победы над COVID-19 и виза на консенсусе вокруг "проекта осажденной крепости". Обращение Путина по задумкам технологов будет иметь бравурные реляции из-за привязки к старту думской кампании и в силу неблагоприятного социологического контекста", – утверждает "Кремлевский мамковед".

Стоит отметить, что выборы президента России 2018 года состоялись 18 марта на 18-м году правления Путина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что стягивание российских войск к границам Украины может быть связано с выборами в Государственную думу России, которые состоятся в сентябре 2021 года.