У мережі вказали на "магію чисел" у даті щорічного послання Путіна

Дата щорічного послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 квітня нібито була вибрана не випадково.

Як пише популярний Telegram-канал "Кремлевский мамковед", розставляються акценти на числі "21" – 21 квітня, 21 рік 21 століття, 21 рік правління Путіна.

За інформацією Telegram-каналу "Закулисный шептун", заглибленість президента РФ в язичницькі і окультні ритуали вже давно стала частиною російської політики.

"Наприклад, вкрай невдале рішення Путіна влітку 2018 року про підвищення пенсійного віку стало наслідком зустрічі з шаманом, який дав першій особі пораду ухвалити таке рішення", – йдеться в повідомленні.

Також коригування дати послання нібито пов'язане з тим, що російський президент "змушений підлаштовуватися під реально впливових акторів міжнародної арени" – наступного дня відбудеться засідання кліматичного саміту за участю президента США Джо Байдена.

"Очікується, що в посланні буде порушено теми "русского мира" (на противагу байденівському вектору в Україні), перемоги над COVID-19 і віза на консенсусі навколо "проєкту фортеці в облозі". Звернення Путіна за задумом технологів матиме бравурні реляції через прив'язку до старту думської кампанії і через несприятливий соціологічний контекст", – стверджує "Кремлевский мамковед".

Варто відзначити, що вибори президента Росії 2018 року відбулися 18 березня на 18-му році правління Путіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що стягування російських військ до кордонів України може бути пов'язано з виборами в Державну думу Росії, які відбудуться у вересні 2021 року.