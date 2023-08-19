В сети показали видео якобы с поврежденным морским дроном российским танкером SIG

В сети появилось видео, на котором, вероятно, зафиксированы последствия попадания морского дрона по российскому танкеру SIG. Атака произошла в Черном море 5 августа 2023 года.

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В танкере в результате удара дрона образовалась огромная дыра в районе машинного отделения. Автор видео оценил площадь пробоины в десятки квадратных метров.

В сети стремительно распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксированы последствия попадания морского дрона по российскому танкеру SIG в Черном море 5 августа 2023 года.

Автор видео, снимающего пробоину, отмечает, что судно "взорвал дрон" и оценивает размеры дыры в районе машинного отделения в 8 м на 8 м.

"Вот это вот взорвал дрон... Охренеть. Вот это пробоина... Какие три метра? Здесь метров восемь на восемь, наверное. Полностью разорвало машинное отделение. Короче, трындец", – комментирует последствия атаки голос за кадром.

Напомним, 5 августа в районе Крымского моста раздались взрывы. В РФ заявили об атаке дронов на российский танкер.

Несмотря на то, что российские оккупанты заявляли, что танкер якобы является сугубо гражданским судном, его для своих нужд использовало министерство обороны РФ. В частности, танкер возил горючее и военные грузы для российского контингента в Сирии.

Также на днях появилась фотография, на которой видно, что после атаки у танкера образовалась пробоина в районе машинного отделения возле ватерлинии.