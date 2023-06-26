В сети показали обломки сбитого 'вагнеровцами' самолета Ил-22: на борту были 10 человек. Фото и видео

В сети показали фото сбитого "вагнеровцами" под Воронежем самолета Ил-22М-11 российского Минобороны с бортовым номером RA 75917. Множество мелких обломков судна разбрасало по полю.

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Соответствующие фото опубликовали Telegram-каналы. На них видно, что самолету от "вагнеровцев" хорошенько досталось. Также, как утверждают росСМИ, во время падения самолета погибли 10 членов экипажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Подобные суда в русской армии считаются редкими и очень нужными в условиях современных боевых действий, особенно после модернизации. Их называют "воздушными командными пунктами".

Напомним: владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который 24 июня свернул свой бунт против МО страны-агрессора, комментируя сбитие Ил-22, который не наносил удары, оправдался тем, что это его "дурак-ППОшник" сбивал все подряд. "Повар Путина" согласился выплатить компенсацию родным погибших летчиков в размере 50 миллионов рублей (это более 597 тысяч долларов США).

В общей сложности наемники ЧВК "Вагнеров" за сутки попытки военного переворота уничтожили один российский военный самолет и шесть вертолетов с экипажами. Были ликвидированы 13 пилотов ВКС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июня Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию";

– однако уже вечером 24 июня Пригожин объявил, что его наемники "возвращаются в полевые лагеря". А в сети появились кадры, как "вагнеровцы" начали собирать свое оружие и технику.

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