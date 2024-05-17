В Санкт-Петербурге беспилотник атаковал военную академию. Видео

В российском Санкт-Петербурге около военной академии связи имени Буденного вечером в пятницу, 17 мая, произошел взрыв. Пострадало якобы как минимум восемь человек.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Сначала СМИ страны-агрессора выдали предположение о том, что здание было атаковано БПЛА.

Позже российские издания писали, что якобы взорвался учебный боеприпас в подвале.

Информацию о взрыве в военной академии пропагандистам подтвердили в пресс-службе администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

"Cижу работаю за ноутом и просто задрожал стол. Был громкий хлопок, закричали люди, студенты бегают, суетятся, приехали пожарные, полиция и скорая", – рассказал очевидец.

Сразу после данных о взрыве пропагандисты РФ писали, что он произошел из-за атаки беспилотника. Очевидцы якобы слышали звук, характерный для беспилотника. При этом канал "ВЧК-ОГПУ" же утверждает, что взрыв произошел в подвале академии, рассматриваются версии о неосторожном обращении с боеприпасом и заложенном взрывном устройстве.

По состоянию на 21:30 известно о восьми пострадавших, двое из них якобы в тяжелом состоянии.

Ленинградский военный округ РФ официально заявил, что причиной взрыва стала "произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Второй мировой войны". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорит, что взрыв в военной академии "не имел террористический характер".

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны РФ заявили о беспрецедентно массированной атаке украинских дронов в ночь на 17 мая. Россияне, живущие в районах "сбития" беспилотников, устроили истерику из-за отсутствия укрытий и того, что местные власти не сочли нужным предупреждать жителей об опасности с помощью сирен.

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