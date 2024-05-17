'Бежать некуда, прятаться негде': россияне после массированной атаки дронов на РФ устроили истерику

В минобороны РФ заявили о беспрецедентно массовой атаке украинских дронов в ночь на 17 мая. На Краснодарский край, Курскую область, а также временно оккупированный Крым, согласно заявлению МО РФ, летели свыше 100 БпЛА, сеть наводнили фото и видео с мест прилетов "сбитых" дронов по законным военным целям.

При этом россияне, живущие в районах "сбивания" беспилотников, устроили истерику из-за отсутствия укрытий и того, что местные власти не считали нужным предупреждать жителей об опасности с помощью сирен. Об этом пишет российское издание "Можем объяснить".

Журналисты процитировали утреннее заявление МО РФ о том, что российская ПВО якобы сбила свыше 100 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Курской областью и временно оккупированным украинским Крымом. При этом местные власти вынужденно признают, что "сбитые" дроны спровоцировали разрушения и пожары.

Так, над Краснодарским краем, утверждают в МО РФ, якобы были сбиты 44 БпЛА. При этом в Новороссийске сообщали о пожаре "вследствие падения обломков", частично город был обесточен. А в Туапсе дроны поразили НПЗ, на заводе вспыхнул пожар.

В Белгородской области в МО РФ "насбивали" шесть дронов. Один из них, по версии губернатора региона Вячеслава Гладкова, прилетел в автомобиль, вследствие чего есть жертвы.

В Крыму же, который оккупанты упорно записывают в "территорию России", якобы сбили 51 БпЛА. Оккупационный губернатор Севастополя заявлял о падении обломков на электроподстанцию, вследствие чего город был частично обесточен. Также появились сообщения, что в Севастополе отменили уроки в школах, закрыли детсады и колледжи.

Вот только жители перечисленных городов возмущены официальными заявлениями, а также тем, что их не посчитали нужным предупредить об опасности, а тем, кто пытался спрятаться в убежище, оказалось некуда бежать.

Так, в частности, гневными комментариями переполнена страница администрации Новороссийска в VK.

"Сирены не было слышно вообще! Это что за сирена такая?! Больше половины дома в чате написали то же самое, что никто ничего не слышал! Кто отвечает за оповещения по городу?!", "Ночь нам всем показала, где бомбоубежища и цокольные этажи. Бежать некуда! Прятаться негде!", "В домовой группе писали, что люди бегали в ближайшее убежище – оно оказалось закрыто", – почему-то недовольны жители Новороссийска тем, что война вернулась домой, к своим творцам.

Примечательно, что в некоторых местах дроны нанесли удары, несмотря на хваленые российские системы ППО.

"России явно не хватает систем ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры. Завод в Туапсе атакуют не в первый раз. Там видели "Панцирь", для которого медленные беспилотники – легкая цель, но они прошли. Какая бы ни была причина, это очередной провал", – поделился мнением с "Можем объяснить" военный аналитик Ян Матвеев.

Напомним, ранее источники OBOZ.UA раскрыли некоторые детали атаки СБУ и ГУР на Севастополь, Туапсе и Новороссийск в ночь на 17 мая. Минувшей ночью надводными и воздушными дронами был поражен целый ряд военных объектов в этих городах. Целью комплексной операции стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования.