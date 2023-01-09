В Самаре отказались обнародовать список погибших в Макеевке 'мобиков': боятся, что им воспользуются иностранные разведки. Видео

Страна-агрессор Россия отказывается публиковать список ликвидированных в оккупированной Макеевке мобилизованных. В Самарской области, откуда в Украину приехала большая часть "мобиков", уже придумали оправдание.

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Там заявили, что имена погибших в здании ПТУ оккупантов якобы могут заинтересовать иностранные разведки. Такое заявление сделал военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также комиссар отметил, что списки нельзя публиковать, так как они содержат персональные данные военных РФ. Он боится, что имена "мобиков" могут использовать для проведения "информационных мероприятий" в отношении их родственников.

"Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семьи военнослужащего либо при обращении, либо по ряду военнослужащих проводится оповещение персонально сотрудниками военного комиссариата", – сказал Вдовин.

Отметим, что ранее в РФ создали петицию с требованием опубликовать имена погибших в Макеевке оккупантов. Ее подписали почти 50 тысяч человек.

Напомним, что в МО РФ назвали новое количество своих мобилизованных, ликвидированных в Макеевке. Сообщается, что при разборе завалов были обнаружены тела уже 89 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов из-за удара Вооруженных сил Украины по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше.

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