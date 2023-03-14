В Рязанской области замкомандира роты задержали с килограммом наркотиков

Заместитель командира роты вооруженных сил РФ капитан Алексей Пласкунов был задержан с килограммом наркотического вещества мефедрон. Инцидент произошел 12 марта в Рязанской области.

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Об этом сообщают российские СМИ. Наркотики обнаружили при остановке авто Пласкунова с целью проверки документов.

"12 марта в Рязанской области на посту ДПС "Солотчинский" остановили "Ладу Гранту" под управлением капитана ВС РФ Алексея Пласкунова. В машине обнаружили почти килограмм наркотического вещества. Водителя и пассажира, безработного Рустама Казумова, задержали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексей Пласкунов является заместителем командира роты "по военно-политической работе" воинской части №3419 в подмосковной Балашихе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская оккупационная армия несет огромные потери в войне против Украины, компенсируя потери личного состава алкоголиками и наркоманами.

Другие российские оккупанты от безысходности на войне в Украине начинают прибегать к употреблению наркотических веществ. Один из них лично признался в этом во время телефонного разговора, который перехватили украинские спецслужбы.

Также известны случаи, когда российским оккупантам поставляют на передовую наркотические вещества, чтобы они могли справиться со страхом перед боями. Так на Запорожском направлении передозировка повлекла за собой массовую гибель.

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