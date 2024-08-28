В Ростове вспыхнул пожар в портовой зоне: снова "горит камыш". Фото и видео

В Ростове-на-Дону (РФ) вечером в среду, 28 августа, разгорелся сильный пожар у портовой зоны. Дым заметили в районе Аксайского моста на левом берегу Дона.

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Представители МЧС страны-агрессора заявили, что загорелся камыш и сухая трава. Фото и видео с места ЧП активно публиковали местные Telegram-каналы.

Официальная версия события: вдоль трассы недалеко от Ольгинской станицы Аксайского района (левобережье) загорелся сухостой. Из-за порывов ветра огонь охватил 1000 квадратных метров.

Жители сообщали, что пепел от пожара долетал аж до центра города.

Тушили огонь 20 сотрудников МЧС Российской Федерации на пяти спецмашинах, утверждает пресс-служба пожарных. Угрозы для населенных пунктов не было.

В 18:09 спасатели отчитались, что пламя удалось локализировать на площади 1000 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 августа в Пролетарске Ростовской области загорелась крупная нефтебаза после атаки украинских БПЛА. По состоянию на 28 августа огонь все еще не укротили.

– 28 августа воины Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций ВС Украины поразили еще одну нефтебазу в Ростовской области. Речь идет о стратегическом объекте Росрезерва в районе Каменска-Шахтинского.

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