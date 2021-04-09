В Ростове обстреляли авто СБУшника времен Януковича: СМИ опубликовали фото

Юрий Сергиенко Новости России 20:21, 9.04.2021 Обновлено: 20:33, 9.04.2021

В российском Ростове-на-Дону открыли огонь по внедорожнику Land Cruiser 200, который якобы принадлежит Владимиру Вильчинскому – бывшему чиновнику Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Новости Ростова", который также обнародовал соответствующее фото (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Авто обстреляли в Ростове-на-Дону.
Google Maps

На кадрах видно поврежденное авто с украинскими номерами АА 2772 КТ. Авторы канала утверждают, что он принадлежит Вильчинскому, а стрельба произошла в одном из дворов города.

Сам экс-сбушник при этом не пострадал.

"По нашим данным, Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины. Вильчинский не пострадал. Он – бывший чиновник СБУ при президентстве Януковича, возглавлял один из отделов экономической контрразведки спецслужбы. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014-го года был уволен по статье "за нарушение присяги госслужащего", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации пока нет.

Авто якобы принадлежит Владимиру Вильчинскому.
Telegram "Новости Ростова"
Telegram "Новости Ростова".

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе оккупированного Россией Красного Луча Луганской области в сентябре 2020 года во время разборок были расстреляны "пограничники МГБ ЛНР" Игорь Доценко и Сергей Криничный.

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