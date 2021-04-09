У Ростові обстріляли авто СБУвця часів Януковича: ЗМІ опублікували фото

Юрій Сергієнко Новини Росії 20:21, 9.04.2021 Оновлено: 20:33, 9.04.2021

У російському Ростові-на-Дону відкрили вогонь по позашляховику Land Cruiser 200, який нібито належить Володимиру Вільчинському – колишньому чиновнику Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича.

Про це пише місцевий Telegram-канал "Новини Ростова", який також оприлюднив відповідне фото (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Авто обстріляли в Ростові-на-Дону.
Google Maps

На кадрах видно пошкоджене авто з українськими номерами АА 2772 КТ. Автори каналу стверджують, що він належить Вільчинському, а стрілянина сталася в одному з дворів міста.

Сам ексСБУвець не постраждав.

"За нашими даними, Land Cruiser належить якомусь Володимиру Вільчинському, громадянину України. Вільчинський не постраждав. Він – колишній чиновник СБУ за президентства Януковича, очолював один із відділів економічної контррозвідки спецслужби. Згодом був призначений заступником голови Держспоживінспекції, але через скандал із тиском на великі торгові мережі після 2014 року був звільнений за статтею "за порушення присяги держслужбовця", – йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Авто нібито належить Володимиру Вільчинському.
Telegram "Новости Ростова"
Telegram "Новости Ростова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі окупованого Росією Красного Луча Луганської області у вересні 2020 року під час розборок було розстріляно "прикордонників МДБ ЛНР" Ігоря Доценка та Сергія Криничного.

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