В Ростове-на-Дону, где горело помещение ФСБ, вспыхнул новый пожар. Видео

В российском городе Ростов-на-Дону уже второй раз за сутки зафиксирован масштабный пожар. На этот раз огонь охватил неизвестное здание на Левом берегу Дон.

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Об этом сообщают российские СМИ. Официальных комментариев от власти пока нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Снова новости о пожаре, но уже о другом. Читатели видят зарево на Левом берегу Дона. Вид из ЖК "Красный Аксай". Официальной информации пока нет", – говорится в сообщении.

Важно отметить, что город Ростов-на-Дону находится на расстоянии 605 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростовской области РФ вспыхнул нефтепровод на территории нефтеперерабатывающего завода. Причиной пожара назвали нарушение технологического процесса.

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