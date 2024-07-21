В российском Звенигороде кувалдой обезглавили бюст Сталина: фото и видео

В России неизвестный с помощью кувалды "обезглавил" бюст Иосифа Сталина. Также он повредил и памятник Ленина.

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Инцидент, случившийся в российском городе Звенигород Московской области, попал на видео: неизвестный, круша памятники деятелям тоталитарного государства СССР, заливисто хохочет. Видео опубликовало издание Daily Storm.

"В Звенигороде неизвестный кувалдой "обезглавил" бюст Сталина. Досталось и памятнику Ленину. Местные каналы опубликовали видео, на котором мужчина, смеясь, наносит удар по скульптуре Сталина в парке на Советской улице. Инцидент произошел накануне, 20 июля", – отмечено в сообщении.

На поиски вандала-"антисоветчика" брошены силы местной полиции. Тем временем, добавляет Daily Storm, круг "подозреваемых" может быть достаточно широким. После того, как бюст Сталина установили на Советской улице в Звенигороде летом 2023 года, местные активисты и общественные организации неоднократно требовали его снести: бюст, мол, установили по инициативе группы "Помним своих героев", а вот получить разрешение от городских властей "забыли".

Правда, протесты ранее до использования кувалды не доходили, до того свое недовольство местные проявляли, к примеру, заменив в марте текущего года надпись "Сталин" на "Сралин", добавляет издание.

Напомним, ранее 21 июля стало известно, что в российской Бурятии обрушился мост вблизи границы с Монголией. Неоторые автомобили пришлось вытаскивать из провала.

Однако местные власти быстро нашли объяснение инциденту: во всем, мол, виновны дожди.