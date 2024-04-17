В российском Татарстане к работе на предприятиях оборонного комплекса хотят привлечь подростков

В Татарстане (республика в составе РФ) решили привлечь подростков возрастом от 14 до 18 лет к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Парламент подготовил программу, согласно которой им разрешат работать на заводах в свободное от учебы время.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на новую региональную программу содействия занятости молодежи. Отдельными пунктами в документе указано содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Документ призван упростить трудоустройство подростков на заводы и другие предприятия.

Авторы программы говорят, что Татарстан столкнулся с нехваткой молодых работников из-за снижения уровня рождаемости в 1990-е годы. Еще одной причиной является то, что сейчас молодежь предпочитает получать образование вместо того, чтобы идти работать.

В документе утверждают, что если новая инициатива будет утверждена, то безработица среди молодых людей в возрасте 15-29 лет снизится до 7%.

СМИ напомнили, что в прошлом году Госсовет республики хотел разрешить трудоустраивать подростков с 16 лет на вредных и опасных производствах.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы в Татарстане 2 апреля были результатом операции Главного управления разведки. Дронами украинского производства был поражен завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед".

Позже стало известно, что ударные дроны в татарстанской ОЭЗ "Алабуга" заставляют собирать несовершеннолетних студентов.

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