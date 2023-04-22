В российском Саратове семья военного на волонтерские деньги строит дом: оккупанты бунтуют

В России мобилизованные из 98-го Саратовского полка подняли скандал, обвинив своего офицера и его жену-волонтерку в разворовывании благотворительной помощи на армию. Оккупанты недополучают волонтерское снаряжение, продукты питания и одежду, зато супруги-подельники "внезапно" начали строить себе загородный дом.

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Об этом сообщил автор анонимного Telegram-канала "Досье Шпиона", на связь с которым вышел военнослужащий 98-го Саратовского полка (он сформирован из "мобиков" из Саратова и Саратовской области для участия в войне против Украины). Заявляется, что речь идет о семье Морозовых.

"Он – высокопоставленный офицер в полку. Она – глава Саратовской областной волонтерской организации", – рассказал аноним.

"Мобики" заметили, что их родные и обычные россияне собирают деньги на гуманитарную помощь, но все это куда-то "пропадает".

Схема выглядит следующим образом: Ольга Ивановна Морозова, супруга офицера ВС РФ, под видом "закупки всего необходимого на фронт" собирает деньги на счет благотворительной организации. Родственникам оккупантов она говорит, что лучше всего передавать именно деньги: мол, только ее организация знает, что именно и где нужно покупать все для военнослужащих. Через подставные компании производится обналичивание средств и происходит подлог товарных накладных, которыми впоследствии "волонтеры" хвастаются как отчетами работы.

"Морозов, в свою очередь, эти материальные ценности "принимает". Только вот личный состав 98-го полка в глаза не видел того снаряжения, продуктов питания и одежды, которые проходят по документации", – написал автор Telegram-канала.

"Мобики" написали жалобы, поэтому в полку была проверка. Однако предприимчивый офицер успешно ее прошел. Он просто-напросто отправил на допрос верных ему подчиненных.

По данным "Досье Шпиона", Морозов проходит службу в зоне "СВО", а его жена находится в Саратове и строит на украденные деньги загородный дом недалеко от города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мобилизованных из Якутии (РФ) угрозами заставили подписать контракты с ЧВК "Вагнер" и отправили на самые опасные участки фронта в Бахмут. Их родные пожаловались на произвол, а правительство Якутии обратилось в минобороны и в военную прокуратуру Российской Федерации с просьбой "разобраться".

– Ранее в трех городах страны-агрессора – Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске – появились билборды с цитатами российских оккупантов о реалиях войны в Украине. Неизвестные взломали электронные рекламные щиты и разместили на них правду о "СВО".

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