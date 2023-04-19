'Нас кинули, как мясо, без прикрытия': в России появились рекламные щиты с цитатами 'мобиков' о реалиях войны против Украины. Фото

В трех городах страны-агрессора России появились билборды с цитатами российских оккупантов о реалиях войны в Украине. Неизвестные взломали электронные рекламные щиты и разместили на них плакаты о войне.

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Об этом пишет издание "Медиазона". Как отмечается, антивоенные билборды заметили в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске.

В материале говорится, что это цитаты российских "мобиков", а также их жен и мам. Россияне рассказывают, что оккупантов неподготовленными кидают в бои, как пушечное мясо, о больших потерях во "второй армии мира" и про плохое обеспечение.

В мэрии российского Екатеринбурга журналистам сказали, что такие плакаты появились в трех городах одновременно.

"Через 15 минут после размещения данной информации экраны были отключены", – заявили там.

На билбордах разместили такие цитаты: "В первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия. БТР, который нас прикрывал, сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы. Слышу, мина свистит. Как я выбрался – не знаю", – говорил российский мобилизированный, которого страна-агрессор отправила воевать в Украине.

"У них нет еды, они вооружены старыми автоматами, а половина техники, которая у них была, сломалась на полпути. Они не понимают, где находятся, а когда пытаются отступать, сразу оказываются под огнем своих же. В этом лесу много погибших, которых никто не забирает", – говорила жена одного из российских оккупантов.

"Как это может быть фейк, если рассказывает мой сын, который там? Никто не хочет слышать правды. Ребенок в девять утра звонил и кричал в трубку "Мама, помоги мне". Он никогда в жизни не жаловался и не говорил, что ему плохо", – рассказывала мама "мобика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьников заставили благодарить российских оккупантов и готовить для них подарки. Под прицел пропагандистов попали ученики младших классов одной из школ в Пермском крае.