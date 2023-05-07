В российском Ростове прогремели взрывы: дым поднялся над военным госпиталем. Видео

В Ростове-на-Дону вечером в воскресенье, 7 мая, было неспокойно. Жители слышали какие-то звуки, которые местные пропагандисты описали как залпы, а потом видели в небе дым.

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Один из городских Telegram-каналов написал, что дым появился в небе в районе ростовского военного госпиталя. Официальных комментариев о том, что случилось, пока не поступало (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети пишут, что жители Ростова примерно в 16:30 жители услышали грохот. Как сообщается, "прозвучали пять мощных залпов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 7 мая вспыхнул очередной пожар. В МЧС РФ заявили, что огонь охватил стройплощадку по улице Наташи Ковшовой, 17, на западе российской столицы.

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