В Брянске слышали взрывы: заявлено об атаке БПЛА на промышленный объект. Фото и видео

В стране-агрессоре России в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА. Вечером в четверг, 7 сентября, взрывы прогремели в российском Брянске.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку и традиционно обвинил в ней Украину. Кадры с места инцидента распространили российские пропагандистские каналы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам представителя оккупантов, беспилотниками якобы было атаковано промышленный объект.

Российские пропагандисты сообщили, что речь об одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в стране-агрессоре.

Также Богомаз заявил, что в результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших, по его словам, нет.

В министерстве обороны РФ также подтвердили атаку "по объектам в Брянской области".

"Дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника вечером 7 сентября. Один из них был уничтожен в воздухе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Ростове-на Дону утром в четверг, 7 сентября, раздался мощный взрыв. Пропагандисты сообщили, что его слышно около 3:30, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА.

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