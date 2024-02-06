В Белгородской области пожаловались на атаку 'украинских' дронов: сбили не все

В России 6 февраля заявили о якобы атаке семи "украинских" беспилотников на Белгородскую область. И пока минобороны страны-агрессора отчитывалось о перехвате всех дронов, местные власти признали прилет.

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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, попадание произошло в городе Губкин, повреждения получили якобы только дома. Об этом утром во вторник написали российские Telegram-каналы.

Сначала со ссылкой на сообщение МО РФ там утверждали, что дежурные средства российской ПВО "перехватили" семь "украинских" БПЛА над Белгородщиной.

Но впоследствии с официальным сообщением выступил местный губернатор, заявивший, что в области есть прилет.

С его слов, атаке "со стороны ВСУ" с помощью дронов подвергся город Губкин к северо-востоку от облцентра.

Гладков заявил, что там произошло падение БПЛА с последующей детонацией и это привело к повреждению четырех частных жилищных домовладений. Там выбило окна, посекло кровли, фасады и ограждения, но "пострадавших нет".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в российском Белгороде несколько районов погрузились в темноту из-за "аварийного отключения электроэнергии". Власти утверждали, что причиной стало якобы техническое нарушение в сети.

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