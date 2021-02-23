В российской колонии жестоко пытали заключенных: один из них умер. Новое видео 18+

В Ярославле (Россия) в областной исправительной колонии №1 вскрылись два новых факта избиения заключенных. Один из них скончался в результате пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Видеозаписи опубликовало издание "Новая газета" (чтобы посмотреть оба видео, доскролльте новость до конца). Внимание! 18+

На первом ролике, датированном 25 августа 2016 года, мужчину, чье имя не называется, избивают работники колонии. Это произошло за две недели до его освобождения из тюрьмы. Причиной для пыток стало то, что гражданин, который является мусульманином, возмутился, что спецназ во время обыска в отряде сбросил на пол его Коран.

"Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества. Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами", – сказал мужчина.

Тюремщики отвели его в привычное место для пыток в колонии, называемое "класс с партами", где все вместе набросились на пострадавшего и начали избивать его дубинками. Выйдя из тюрьмы, мужчина две недели провел в больнице.

На втором видео, снятом 12 апреля 2017 года, пыткам сотрудников ФСИН подвергся грузин Важа Бочоришвили. Известно, что у него было слабое здоровье и проблемы с пищеварительной системой. Несмотря на это, более десятка человек избили мужчину до потери сознания. После этого его поместили в одиночную камеру колонии.

Спустя время у потерпевшего открылось кровотечение, которое местные врачи не смогли остановить. Тогда Бочоришвили в тяжелом состоянии перевели в больницу в Рыбинске. Медики установили, что ему нужна пересадка печени, на что гражданин Грузии в России не мог рассчитывать. Важа скончался в медучреждении 9 мая, его тело отдали родным без внутренних органов.

Колония признала факт применения силы к заключенному только после обращения его адвоката. После публикации видео родственники погибшего намерены добиваться справедливого расследования смерти Бочоришвили.

Вместе с тем, после публикации материала Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти заключенного, следователи начали устанавливать обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц, пишет ТАСС.

Напомним, ранее издание уже освещала тему издевательств над заключенными в тюрьме Ярославля и публиковала доказательства пыток, датированные 2016 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле 2018 года российская "Новая газета" опубликовала запись жестоких пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ в исправительной колонии-1 по Ярославской области. Затем в марте 2019 года издание опубликовало новые факты пыток над заключенными в тюрьмах РФ.