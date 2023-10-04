За последние полгода, после запрета ЧВК Вагнер набирать заключенных (а потом и вывода из игры этого формирования), российское минобороны поставило на поток практику вербовки на войну заключенных. Практически в каждой бригаде и полку ВС РФ созданы подразделения Шторм Z, куда вербуют заключенных. В некоторых бригадах есть просто Шторм, где вперемешку находятся заключенные и штрафники с контрактниками и мобилизованными, которые совершили какой либо проступок.

Российское командование, видимо, осталось довольным применением практики с заключенными, ведь в последние несколько недель их начали активно набирать для комплектования танковых и мотострелковых подразделений, вместе с контрактниками и мобилизованными. Тюрем в России много, ресурс есть, а восполнять чудовищные потери на фронте надо. Вот тут и пригождились заключенные, которые хотят выйти из тюрьмы или скосить срок. Вербовщик из минобороны им обещает службу на третьей линии или вообще на какой-либо стройке, но никак не мясные штурмы украинских окопов.

Видео дня

После вербовки их отправляют на полигоны в России, как правило, в Ростовской области и Краснодарском крае, а также на оккупированных территориях. Там они проходят несколько недель жестких, но бесполезных тренировок. Их цель, насколько можно судить, это привить заключенным хоть какую-то дисциплину внушив им страх. Распространена практика физических наказаний за проступки. Уже по прибытию в Украину, условиях их содержания отличаются от подразделения к подразделению. Кто-то живет без жесткого контроля, их поочередно отпускают в магазины, а где-то даже в туалет водят с вооруженной охраной, как в 114 полку в Донецке. Всё как на зоне, где есть их разделение на красные и черные.

Российское руководство начало вербовать на войну также и потенциальных зеков. В оккупационных войсках РФ на территории Украины появился новый вид контрактников — находившиеся под следствием, которым угрожал тюремный срок. Зеками они не считаются, их вербовали военкоматы как контрактников в рамках начатой Шойгу кампании по массовой вербовке контрактников в РФ. Однако, мотивация у этих солдат та же, что и у зеков — избежать тюремного заключения.

Так или иначе, судьба заключенных из Шторм Z не сильно отличается от условных добровольцев региональных батальонов, которых набирали для мясных штурмов набирали и которые уже давно погибли в Украине. Конвейер смерти работает одинаково и для заключенных, и для мобиков и для идейных Z-добровольцев. Роли и задачи у всех одинаковые, быть пушечным мясом, погибающим на бесконечных штурмах Марьинки и Авдеевки. Их тела даже никто не пытается забирать для отправки родственникам, все они остаются гнить, удобряя украинскую землю.