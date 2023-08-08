В российских колониях началась принудительная 'мобилизация' на фронт: заключенные готовы заразиться ВИЧ, чтобы не воевать – СМИ

Государство-террорист Россия начало принудительную "мобилизацию" в местах лишения свободы. Из-за нежелания отправляться на фронт заключенные идут на крайние меры.

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Отмечаются, в том числе, случаи, когда заключенные готовы заразиться ВИЧ, чтобы не воевать. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Министерство обороны РФ приказало Федеральной службе исполнения наказаний составить списки годных к службе. При этом на войну против Украины готовы отправить всех, кроме ВИЧ-инфицированных, педофилов, террористов и организаторов вооруженных формирований.

Сразу несколько источников в региональных аппаратах Федеральной службы исполнения наказаний подтвердили начало "мобилизации" заключенных. Кроме того, родственники заключенных начали сообщать о попытках забрать зэков на фронт с конца июля.

По информации росСМИ, 2 августа от директора ФСИН Аркадия Гостева поступило указание отправить результаты опроса осужденных и осмотра их личных дел с указанием перечня годных к службе. Сейчас известно, что к принудительной "мобилизации" готовятся в колониях Новосибирской, Саратовской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Томской и Нижегородской областей.

Источник, осведомленный о ситуации в колониях Новосибирской области, рассказал, что на фронт забирают почти всех, кроме ВИЧ-инфицированных. При этом никакого согласия у заключенных не спрашивают. Впрочем, такую принудительную "мобилизацию" фактически узаконили в РФ. Диктатор Владимир Путин в конце июня подписал поправки в законы "Воинской обязанности и военной службе" и "Мобилизационной подготовке".

Напомним, российские оккупанты продолжают придумывать разные способы во избежание участия в боевых действиях в Украине. Мать одного из захватчиков безуспешно пытается забрать сына с фронта.

Ранее сообщалось, что в России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.

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