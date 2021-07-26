В России жестоко убили семью известного адмирала: всплыли подробности. Фото

В Санкт-Петербурге (Россия) жестоко убили семью адмирала ВМФ РФ Леонида Лобанова. В квартире обнаружили изуродованные тела 84-летней жены Лобанова и их 56-летнего сына.

В местную полицию из Мурманска позвонила 63-летняя дочь Лобанова, которой соседи сообщали о вони, что доносилась из квартиры. Прибывшие на место правоохранители вскрыли замок и попали в помещение, передает "Фонтанка".

В квартире в одной из комнаты на диване были найдены два изувеченных тела. Их буквально забили до смерти сковородой. Также им перерезали горла и вскрыли животы.

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Осмотр квартиры показал, что ничего украдено не было, хотя там были драгоценности и 600 тысяч рублей наличными (около 220 тысяч гривен). Следов погрома или пьянки на месте преступления не выявлено. Входная дверь была закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две.

Сам же адмирал Лобанов погиб еще 16 июля, его сбила электричка около железнодорожной станции Ручьи. При себе у 86-летнего мужчины не было документов, только нож.

Соседи погибших рассказали, что ничего не знают о произошедшем. Лишь один из них рассказал, что в последнее время мать с сыном часто прогуливались по району, держа друг друга под ручку.

При этом следователи сообщили, что "сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра". Издание отмечает, что мужчина имел музыкальное образование и был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева. Также он вел преподавательскую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподавателя истории из Санкт-Петербурга (РФ) Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.