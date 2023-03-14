В России женщина написала донос в полицию на 8-летнюю одноклассницу дочери, которая на видео смяла нарисованный российский флаг

В России живут по "заветам" Сталина и пишут доносы даже на детей. 30-летняя москвичка заявила в полицию на первоклассницу, обвинив ее в "русофобии". Таким образом россиянка решила отомстить ребенку, который якобы обижает ее собственную дочь.

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Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. Поводом к написанию доноса был видеоролик, в котором девочка смяла нарисованный триколор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Конфликт начался с того, что в московской школе две первоклассницы повздорили.

8-летняя девочка пожаловалась маме, что ее одноклассница недолюбливает, она якобы запрещает общаться с другими детьми и даже угрожает расправой за невыполнение требований. И мать решила вмешаться, не выяснив ни правдивости дочерних слов, ни обстоятельств ссоры.

Она сразу обратилась к матери одноклассницы дочери с жалобой на ее ребенка, обвинила девочку в том, что она неправильно проявляет "лидерские качества" и проявляет манипуляции.

В ответ женщина пообещала, что обязательно поговорит со своей дочерью. Однако школьницы и дальше продолжали ссориться.

После єтого Ксения (так условно СМИ назвали москвичку, написавшую донос) снова написала матери одноклассницы дочери. Однако та ответила, что больше не будет вмешиваться в жизнь своей дочери и что дети сами разберутся между собой.

Тогда Ксения изучила соцсети девочки. В одной из них она нашла выложенный видеоролик, в котором девочка сминает руками флаг РФ на фоне нарисованного флага Украины.

С этим видео москвичка обратилась в полицию и написала на восьмилетнего ребенка донос за "русофобию".

После этого Ксения снова написала матери одноклассницы своей дочери, заявив, что восьмилетняя девочка "несет опасность".

Из ответа женщины можно заключить, что конфликт мог также произойти и на национальной почве.

"Давайте каждый будет воспитывать своего ребенка. Или вы из-за цвета волос и нации так прицепились к моему ребенку?" – написала россиянка в ответ на обвинения Ксении.

Чем закончится конфликт, неизвестно. Полиция проводит проверку по факту "русофобии" восьмилетней школьницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вернулась практика массовых доносов, люди жалуются друг на друга

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