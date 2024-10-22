В России пожаловались на атаку дронов: в Нижнем Новгороде закрыли аэропорт, в Ефремове есть попадания. Фото и видео

В стране-агрессоре РФ 22 октября заявили об атаке беспилотников на ряд регионов и признали попадания. В частности, в Брянской области горела теплоэлектростанция, в Тульской и Тамбовской – спиртзаводы, а в Нижегородской пришлось закрыть аэропорт из-за угрозы прилетов для региона.

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Хотя минобороны РФ заявило об "успешном" отражении атаки, пропагандистские ресурсы утверждали о наличии поражений. Это своими криками подтвердили местные жители, что видно на распространенном ими видео.

Российские паблики пишут, что ночью беспилотники атаковали ТЭЦ в Суземском районе Брянской области и в городе Ефремов – Тульской. Во втором случае местные заявили, что слышали по меньшей мере два взрыва – в 02:10 и 02:13.

Сначала российские ресурсы указали, что дроны могли упасть в районе местной ТЭЦ. Однако губернатор Тульщины признал, что в результате атаки БПЛА пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский.

Чиновник утверждал, что российская ПВО "успешно" сбила беспилотники: без пострадавших, но с тем, что "экстренные службы работают на местах ЧП".

Впоследствии выяснилось, что в Ефреме беспилотники атаковали ТЭЦ и завод синтетического каучука, а спиртовому заводу в городе досталось, потому что он расположен очень близко.

Помимо этого, дрон атаковал АО "Биохим" – спиртзавод в городе Рассказово Тамбовской области РФ. Глава региона заявил, что взрыв там прогремел в 05:20, а потом "начался пожар, который, спустя час, был потушен". Говорят, пострадавших нет.

Также российские пожарные тушили возгорание на промпредприятии в Воронежской области РФ – тоже из-за падения беспилотника.

Утром о возможной атаке беспилотников заявили в Нижнем Новгороде. В местном аэропорту был введен план "Ковер".

По словам пропагандистов, борт, который должен был прилететь из Калининграда, внезапно отправили в Москву. Сам аэропорт закрыли на вылет и прилет.

В то же время россияне жаловались, что местные власти не предоставили официальную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому в Липецкой области РФ, где базировались военные самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также был атакован военный завод в Нижегородской области РФ, производивший взрывчатые вещества для бомб и артиллерийских боеприпасов.

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