Страна-агрессор Россия вновь обвинила Украину в атаке беспилотниками по ее территории. В этот раз она якобы произошла в Белгородской области.

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Вместе с тем российское минобороны заявило об успешном уничтожении БПЛА. Также, как обычно, все обошлось без повреждений и пострадавших.

По данным россиян, атака якобы была в 04:00 воскресенья, 13 августа, "одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ".

В МО утверждают, что средствами ПВО беспилотник был "обнаружен и уничтожен" над Белгородской областью.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – заверило ведомство жителей государства-террориста.

Примечательно, что у российского минобороны есть стандартная отписка для всех подобных "украинских" атак БПЛА. Сообщая о них, оно лишь меняет дату, место и количество дронов, атакующих россиян.

Судя по данным МО РФ, точно такое же событие произошло в 17:30 субботы, 12 августа, когда над Белгородской областью тоже был уничтожен "один украинский беспилотник".

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CNN назвало частые атаки БПЛА и пожары в РФ "августовским проклятием" для россиян. Аналитики подчеркнули, что оно возвращает войну на территорию России, откуда она и пришла.

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