В России предприняли "беспрецедентные меры" из-за дырявой границы с Украиной: почему "задергалась" ФСБ

После рейдов "украинских диверсантов" в российское приграничье в стране-агрессоре решили воссоздать пограничные войска, которые еще в начале своего президентства ликвидировал Путин. Сейчас погранслужба входит в ФСБ и "зарабатывает" на контрабанде и наркотрафике, а отражать атаки явно неспособна. Это, в свою очередь, уже привело к бегству жителей российского приграничья, которых Кремль фактически бросил на произвол судьбы.

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Что задумали оккупанты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ответные удары

С весны 2023 года развязанная Путиным преступная война против Украины пришла уже на территорию РФ. "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" стали совершать рейды в Белгородскую область и даже захватили пограничный пункт "Грайворон". Следующей на очереди стала Брянщина.

Причем "диверсанты" (все с российским гражданством) беспрепятственно стали брать в плен российских военнослужащих.

Выросло и количество обстрелов российского приграничья. По данным "Агентство. Новости", в мае Белгородская область была обстреляна 130 раз, а в начале июня большое количество жителей покинуло 40-тысячный город Шебекино.

Несмотря на усилия российской пропаганды представить такие обстрелы как "террор российского населения", конечно же это не так. Из приграничья оккупанты запускают по Украине беспилотники Shaheed и ракеты. Потому места дислокации военнослужащих страны-агрессора и вооружения являются абсолютно законной целью.

Ситуация для Кремля унизительная: грозившие "взять Киев за три дня" в итоге не смогли обеспечить безопасность даже собственной территории.

"Логика проста: тут, как говорится, или мы, или нас", – говорит собеседник OBOZREVATEL в украинских Силах обороны о ликвидации угрозы со стороны российских приграничных регионов.

Граница из рук в руки

Истерика россиян из-за сложившейся ситуации ударила бумерангом по Кремлю и показала несостоятельность власти. Многим стало понятно: начался развал государственности.

Еще одной болевой точкой для россиян стало то, что к охране границы стали привлекать "зеленых", не имеющих никакого опыта срочников – хотя ранее отрицали такую возможность. Также все увидели, что ФСБ, в чьей зоне ответственности как раз и находится граница, может ее контролировать разве что в мирное время. Но так как в России законодательно "СВО", а не война, то привлекать армию вроде как и нельзя.

Чтобы немного снизить градус напряженности, в Белгородскую область отправили кадыровцев – батальон "Ахмат. Запад". После провалов в Украине тик-ток войска, как их прозвали из-за страсти к записи постановочных роликов, обрадовались возможности отсидеться в России. И, судя по всему, в серьезные переделки встревать они точно не намерены.

Неспособности кадыровцев держать границу – даже от точечного проникновения ДРГ, в России понимают, потому и было принято решение воссоздать погранвойска.

Об этом "знаковом" решении заявил член комитета госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"На сегодняшний день крайне актуально – это войсковой способ охраны государственной границы. Решение принято", – заявил депутат.

Причем он не уточнил, будут ли выведены пограничники из состава ФСБ. И этот вопрос сейчас ключевой. Источники OBOZREVATEL говорят, что по некоторым данным погранвойска будут таки в "ведомстве Шойгу".

Интересный факт: пограничные войска ликвидировал Владимир Путин еще во время своего первого президентского срока, передав их ФСБ и тем самым усилив родную для него спецслужбу. Она резко нарастила количество оперативных сотрудников, но занималась в основном трансграничной преступностью и отловом незаконных мигрантов. А самое главное - подмяла под себя контрабанду и наркотрафик.

Потому если сейчас ФСБ отодвинут на второй план – это потеря огромного "рынка" и денег. На которые, говорят собеседники OBOZREVATEL, готовится наложить лапу российское минобороны. Таким образом война ведомств переходит на новый уровень.

Есть еще один "нюанс". Задачей погранвойск будет борьба с вооруженным противником: как минимум – с отрядами "диверсантов", как максимум – противодействие "вторжению украинских войск". Соответственно на вооружении российских погранвойск может быть самая разная техника, артиллерия, минометы и прочее. А это – еще одно масштабное направление для распилов.

Причем это хорошо понимают сами россияне и пишут об этом в социальных сетях.

"Это значит будет большой распил. При той коррупционной системе в освоении бюджетных денег на сегодня, ничего иного быть не может. Надо вносить предложения осуществления народного контроля при выделении таких огромных денег из бюджета", - наивно пишут они.

Как бы то ни было, довольно скоро станет понятно, как будут развиваться события. А вот что касается непосредственно создания погранвойск, это – как водится в России – дело не быстрое.