В России заговорили о возможных переговорах с Украиной, так глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что мирные переговоры и встречи по завершению войны России против Украины могут состояться в следующем году. Важным шагом в этом направлении должна стать отмена санкций против России.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. В свою очередь, спикер российского диктатора Путина, Дмитрий Песков, заявил, что в Кремле нет никаких ожиданий от визита федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

"Путин не передавал никаких посланий Зеленскому через Шольца, заявил Песков. В Кремле нет никаких ожиданий от визита Шольца в Киев", – отметил Дмитрий Песков.

По заявлениям Матвиенко о переговорах между Украиной и РФ, отмечается, что страна-террорист Россия "в любом случае намерена обеспечить собственные интересы и достичь поставленных целей".

Глава Федерации РФ цинично заявила, что Россия не будет готова обсуждать соглашения "непонятного статуса" и "однодневные полумеры".

"Я верю, что переговоры возможны? Выскажу исключительно личное мнение. Считаю вероятность того, что реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет", – сказала Матвиенко.

По ее словам, для возобновления полноценных переговоров между российскими и американскими законодателями нет условий. А вот отмена антироссийских санкций со стороны новой администрации президента США могла бы изменить ситуацию.

Глава Совета Федерации РФ уверена, что новоизбранный президент США Трамп не покидает тему Украины. А "сигнал, посланный испытанием "Орешника" и последующим обращением Путина, принят всеми адресатами на Западе, и командой Трампа". Матвиенко подчеркнула, что России не следует учитывать Вашингтон и ждать развития событий с его стороны, а нужно самостоятельно продолжать работать над достижением своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 2 декабря, в Украину с официальным визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Поездка немецкого политика в украинскую столицу стала второй с начала полномасштабной войны в нашей стране и первой за последние два с половиной года. Она не была анонсированной заранее со стороны Берлина и Киева.

В последний раз канцлер ФРГ приезжал в Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьер-министром Италии Марио Драги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!