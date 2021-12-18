В России загорелся недостроенный военный корабль, есть пострадавшие. Фото и видео

В пятницу вечером, 17 декабря, в российском Санкт-Петербурге на "Северной верфи" загорелся корвет "Проворный". Корабль находился в процессе строительства и еще не был передан Военно-морскому флоту РФ.

Как пишет ТАСС, судно на момент возгорания находилось на стапелях (сооружение для постройки или ремонта корабля и его спуска на воду – Ред.). "Интерфакс" сообщает, что огонь распространился почти на весь корвет и охватил 800 квадратных метров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В результате инцидента пострадали трое людей, двое из них были госпитализированы. Состояние одного раненого мужчины – средней степени тяжести, двух остальных – удовлетворительное. Экипажа в момент инцидента на корабле не было, так как он пока не достроен.

Предварительно известно, что 17 декабря активные работы на корвете не проводились. Причины возгорания и объем нанесенного огнем ущерба устанавливаются, но есть шансы спасти корабль, утверждает источник СМИ в судостроительной отрасли.

Установлено, что корпус сильно не пострадал, но надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля получили значительные повреждения, передают "Известия".

Помимо "Проворного" на верфи в Санкт-Петербурге строится еще одно судно – "Гремящий". Оба корвета будут вооружены противокорабельными и зенитными ракетными комплексами "Уран" и "Редут".

Работы на обоих кораблях должны завершить в 2022 году, после чего они войдут в состав Объединенного командования Тихоокеанского флота РФ. Корветы предназначены для обнаружения и уничтожения целей над и под водой, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны и сопровождения других кораблей. Эти корабли также хотели дополнительно вооружить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Партенит на южном берегу временно оккупированного Россией Крыма загорелся один из корпусов военного санатория "Крым".