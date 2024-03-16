В России зафиксирован рекордный рост числа мужчин с инвалидностью: разведка Британии озвучила цифры

В период с 2022 по 2023 годы на территории страны-агрессора России существенно выросло количество мужчин с инвалидностью. При чем основная масса таких лиц приходится на возраст 31-59 лет.

Только в 2023 году количество россиян с инвалидностью увеличилось на 507 тысяч. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Еще в 2022 году в РФ официально проживало 1,67 млн мужчин-инвалидов в возрасте 31-59 лет. За год эта цифра увеличилась почти до 2,2 млн человек.

Российские демографы считают, что увеличение количество мужчин-инвалидов, вероятно, связано с ростом числа оккупантов, которые получили ранения на войне в Украине. Более того, в РФ называют ориентировочное количество таких захватчиков – около 355 тыс. человек.

В британской разведке отметили, что среднесуточное количество российских потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло пика в феврале 2024 года. Тогда путинская армия теряла приблизительно 1 тыс. человек в сутки.

При этом в разведывательном ведомстве уверены, что рекордный рост числа мужчин-инвалидов в Росси и большие потери путинской армии в Украине окажет существенное влияние на российскую медицинскую и социальные службы.

Напомним, за сутки 15 марта украинские военнослужащие ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 429,5 тыс. человек.

Ранее в сети появилось видео момента удара по полигону российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Этот объект захватчиков вблизи села Подо-Калиновка Вооруженные силы Украины поразили ракетами 21 февраля, было ликвидировано около 60 военных страны-агрессора.

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