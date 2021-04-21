В России задержали пресс-секретаря Навального

В столице России Москве утром 21 апреля силовики задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Задержание произошло прямо у ее дома. Об этом сообщала в Twitter адвокат Вероника Полякова.

"Киру Ярмыш только что задержали у подъезда ее дома, когда она вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов!" – уточнила правозащитник.

Примечательно, что перед тем полицейские также задержали продюсера "Навальный LIVE" Любовь Соболь. Ее силовики вывели из такси и увезли.

Отмечается, что обе оппозиционерки якобы проходят обвиняемыми по "санитарному делу". По версии следствия, анонсируя в соцсетях митинг 23 января на поддержку Навального, они "призывали неограниченный круг лиц" на Пушкинскую площадь в нарушении карантина по коронавирусу.

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