В России задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в мавзолей: хотел, чтобы Ленин 'отпустил ему грехи'

В субботу, 11 марта, в России мужчина пытался проникнуть в мавзолей на Красной площади в Москве. Он хотел, чтобы мертвый лидер мирового пролетариата и вдохновитель Октябрьского переворота Владимир Ленин "отпустил ему грехи".

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Фаната лидера большевиков сразу же задержали. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"В субботу около 09:30 мск мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи", – говорится в сообщении.

По предварительной информацией, мужчина страдает психическими расстройствами. В связи с этим после задержания его передали медикам.

Следует отметить, что это не первый подобный случай. В ночь на 6 февраля в Москве полицейские задержали мужчину, который хотел похитить тело "вождя мирового пролетариата" Ленина. Для этого "расхититель гробниц" пытался проникнуть в Мавзолей.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистское телевидение решило накормить россиян новой порцией "патриотического" бреда, позвав на помощь "ясновидящего" из Республики Чечня. Из экранов телевизоров тот начал рассказывать, что Россия – это страна-"мессия", Иосиф Сталин и Владимир Ленин "воскреснут" (то есть социализм вернется), а инопланетяне регулярно прилетают на Землю, чтобы сделать мир лучше.

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