Украинские военные испытали Javelin и Bayraktar на полигоне под Николаевом: яркие фото

На полигоне "Широкий лан" в Николаевской области состоялись испытания высокотехнологичного вооружения, полученного от международных партнеров. Речь идет о беспилотниках Bayraktar и противоракетных комплексах Javelin.

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ. В частности, отрабатывалась тактика применения вооружения в боевых условиях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения ООС, мы отработали новую тактику их применения и продемонстрировали ее командирам бригад и полков", – сказано в сообщении.

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Также вооружение испытали в условиях ночи и плохой видимости.

На учениях среди присутствующих были министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Напомним, что в октябре украинские военные впервые применили в бою беспилотник Bayraktar. Он уничтожил тогда две российские гаубицы, из которых оккупанты обстреливали позиции ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что ВСУ якобы применили на Донбассе Javelin. Однако в штабе ООС эту информацию опровергли.