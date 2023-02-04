В России Z-патриоты раскритиковали журналистку телеканалов Медведчука Диану Панченко: ''как ее могли пустить в Россию?''. Видео

В России Z-патриоты, среди которых депутат нелегитимной Государственной думы Федерального собрания РФ Олег Матвейчев, раскритиковали бывшую журналистку каналов Виктора Медведчука Диану Панченко. Среди прочего они удивились, как ее вообще могли пустить в Россию.

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Соответствующее видео опубликовал журналист Денис Казанский. Обсуждая Панченко, рупоры Кремля пришли к выводу, что она беспринципна предательница.

В частности, они процитировали ее посты за прошлый год, в которых она называла кремлевского диктатора Владимира Путина Гитлером, а россиян фашистами. А после этого возмутились, что Панченко пустили в Россию.

"Удивительные люди конечно. Сначала выискивают в Украине всякий продажный сброд и за деньги перетаскивают на свою сторону. А потом удивляются, что этот сброд не имеет никаких убеждений. Если так дальше пойдет, скоро до них дойдет, что и Кива с Медведчуком не российские патриоты, а просто гнилые, беспринципные приспособленцы", – отметил Казанский.

Панченко – небезызвестная своими антиукраинскими заявлениями тележурналистка каналов кума кремлевского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука и Евгения Мураева, которого Кремль планировал поставить новым "президентом" Украины после свержения украинской власти.

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину она на время притихла, но потом снова начала оправдывать российскую агрессию.

Она внесена также в базу "Миротворец", а с 15 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Напомним, в декабре 2022 года Панченко окончательно определилась с позицией и похвасталась, что приехала во временно оккупированный россиянами Донецк.

Она заявила, что ее 8 лет "справедливо" спрашивали, почему она не едет в оккупированный областной центр. И вот после полномасштабного нападения России на Украину Панченко решила посетить жителей города и российских боевиков.

После этого Панченко стала фигуранткой уголовного производства. Он был открыт Службой безопасности Украины по заявлению народного депутата Украины Ярослава Юрчишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Диана Панченко получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдание войны против Украины. В ней собрана исчерпывающая доказательная база.