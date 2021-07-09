В России 'юнармейцы' устроили стрельбу в детском лагере

В России в Новосибирской области подростки открыли стрельбу в детском лагере. Оказалось, что оружие к детям применили участники российского юношеского движения "Юнармия", которые вместе со своим наставником таким образом хотели отомстить за то, что их не пригласили на семинар, который проходил в этом лагере.

Инцидент произошел 5 июля в детском палаточном лагере в селе Корнилово Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Отмечается, что стрельбу устроили участники военно-патриотического клуба "Юный армеец", созданного на базе школы №2 города Болотное.

В лагере на момент инцидента находилось около 50 детей из всего района. Когда все отдыхали у реки, со стороны леса в палаточный городок ворвались четверо "юнармейцев" и начали стрелять в воздух из ружий. Поднялась паника, напуганные дети подумали, что это террористы.

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Как позже выяснилось, "юнармейцы" решили провести обучение, но никого об этом не предупредили. Подростки были в лагере вместе со своим учителем биологии, который является их наставником по клубу.

По словам директора болотнинской СШ №2, в детском лагере проходил семинар, на который не пригласили учеников этой школы. Поскольку "юнармейцам" хотелось побывать на этом собрании, они по инициативе наставника вместе с ним отправились в лагерь.

Стрельбу в воздух подростки открыли с охолощенного оружия. Как позже объяснили сами "юнармейцы", она хотели таким образом научить детей находиться в экстремальных условиях.

По данному факту Следственный комитет РФ проводит уголовно-процессуальную проверку по признакам хулиганства с применением оружия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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