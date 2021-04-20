В России взорвался и загорелся жилой дом, несколько квартир обрушилось: много пострадавших

В жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области РФ в понедельник, 19 апреля, взорвался газ. Пострадали как минимум семь человек.

Инцидент произошел в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки по адресу ул. Новоселова, 15. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как передает "Газета.Ру", из-под завалов вытащили живым грудного младенца. Издание также сообщает о большем количестве пострадавших – четверо взрослых и четверо детей. Судьба еще одного ребенка пока неизвестна.

Предварительно, минимум трое взрослых получили ожоги. У двух также диагностировали перелом позвоночника.

В результате взрыва обрушилась конструкция дома (четыре квартиры на втором и третьем этажах), а также вспыхнул пожар по всей площади – 1200 квадратов.

В экстренных службах добавили, что жильцов дома эвакуируют. Источник "РИА Новости" заявил, что, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.

К ликвидации пожара и проведению аварийно-спасательных работ привлекли 237 человек и 50 единиц техники.

Жильцов дома эвакуировали. Для размещения и транспортировки людей организовали один автобус в пункт временного размещения, развернутый на базе дома культуры.

Известно, что всего в указанном доме на 27 квартир проживает 31 человек.

В поселке Маргуша Нижегородской области в многоквартирном доме прогремел взрыв.



Под завалами могут быть люди. pic.twitter.com/dLaOFpRoXw — Газета.Ru (@GazetaRu) April 19, 2021

При взрыве в жилом доме в Нижегородской области пострадали четверо взрослых и четверо детей. Также из-под завалов вытащили живым грудного младенца.



Предварительной причиной взрыва называют утечку газа из-за неисправности оборудования pic.twitter.com/MDyJ1dKbPm — Газета.Ru (@GazetaRu) April 19, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе 2 апреля взорвался газ в квартире трехэтажного дома. В результате умер один человек, еще двое в больнице в состоянии средней тяжести.