В России ввели уголовную ответственность за отказ воевать против Украины

По инициативе Минобороны РФ в России введена уголовная ответственность, предусматривающая тюремный срок, для военнослужащих, которые отказываются наступать на суверенную Украину. Подобные случаи, согласно украинской разведке, происходят во вражеской армии все чаще.

Об этом рассказал активист Александр Данилюк на своем Facebook. Массовые отказы личного состава совершать военные преступления вынуждают командование задействовать всю строгость федерального законодательства.

"Российское руководство пока вынужденно ограничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях", – указано в публикации.

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Данилюк также отметил, что вероятной причиной отказов убивать украинцев в рамках военной операции остается признак этничности. В частности, краснодарская рота ОМОН "Пластун" Росгвардии, где больше 12 человек отказались от вторжения в Украину, состоит из кубанских казаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора Воладимир Путин с наигранной грустью назвал "спецоперацию" в Украине трагедией, но у Москвы якобы не было другого выхода, кроме как ее начать.