В России вспыхнула нефтебаза под Смоленском: россияне заявили о попадании БПЛА. Фото и видео

В Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к нему привели якобы обломки сбитого БПЛА.

Видео дня

В частности, губернатор призвал россиян-паникеров "сохранять покой". В то же время, российские паблики не прекращали публиковать кадры мощной "бавовны".

Местные жители после четырех утра по местному времени заявили, что в Ярцево атакована нефтебаза. Они снимали видео, на которых также видно, как вокруг домов разлетались искры.

Глава Ярцевского района Роман Захаров подтвердил атаку на объект топливно-энергетического комплекса, которая якобы привела лишь к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов.

"На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте", – высказался российский чиновник.

Со своей стороны губернатор Смоленской области Василий Анохин в 04:50 написал, что российская противовоздушная оборона отразила атаку "украинских БПЛА". По его словам, "обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы". Он тоже уверял россиян, вокруг домов которых разлетались искры, мол, из-за пожара "угрозы жилым объектам нет".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря в России пожаловались на взрывы в городе Льгов Курской области. В сети публиковали кадры "бавовны" и заявляли о прилетах в месторасположение войск РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!