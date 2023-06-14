В России вспыхнул мощный пожар на электростанции, валит черный дым. Видео

В российском Новочеркасске Ростовской области 14 июня вспыхнул мощный пожар. Горит Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 35 км от Ростова-на-Дону.

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Об этом сообщают российские СМИ. По предварительным данным, загорелась кровля на одном из энергоблоков, площадь пожара превысила 400 кв м.

"На Новочеркасской ГРЭС сильный пожар. По предварительным данным горит кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара 200 квадратных метров", – пишут российские СМИ.

Они уточняют, что причины возгорания на данный момент неизвестны. Но некоторые паблики сообщают, что пожар якобы вспыхнул после "хлопка".

Также пропагандисты РФ уверяют, что "по предварительным данным в результате возгорания никто не пострадал".

Позже появились сообщения, что площадь пожара превысила 400 кв м.

"По нашей информации, огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока. Очевидцы говорят, перед пожаром слышали хлопок. По данным регионального МЧС, на месте ЧП работают 46 человек и 15 единиц техники", – пишет один из популярных российских пабликов.

В сети тем временем появляются кадры с горящей электростанцией. Над ней в небо вздымается густой черный дым.

Напомним, накануне, 13 июня, в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на производстве. На предприятии на Витебском проспекте, в районе метро "Купчино", поднялась стена дыма.

Как сообщают российские СМИ, к тушению огня МЧС РФ привлекло 8 единиц техники и 40 человек личного состава.