В России впервые за 120 лет прошло венчание члена династии Романовых. Фото и видео

В Санкт-Петербурге (РФ) 1 октября состоялась первая более чем за 100 лет свадьба дома Романовых. 40-летний князь Георгий Романов и 39-летняя итальянка Ребекка-Виктория Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе.

Брак был официально зарегистрирован ранее в сентябре в Хамовническом загсе столицы России. Как передает "Эхо Москвы", на время церемонии собор закрыли для посетителей, а также перекрыли движение на соседних улицах.

Пару встречали около сотни гостей и вооруженный саблями караул из гвардейцев Преображенского полка.

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Георгий Романов родился 1981 года в Мадриде (Испания). Он является правнуком князя Кирилла Владимировича. Тот, в свою очередь, – двоюродный брат последнего российского императора Николая Второго.

Кирилл Владимирович в феврале 1917-го поддержал свержение монархии, чем вызвал возмущение многих членов семьи. Уже после Октябрьской революции за пределами РФ он объявил себя императором. Потомки Кирилла называют себя великими князьями, но другие наследники этих титулов не признают.

Ребекка Вирджиния Беттарини родилась в Риме (Италия) в 1982 году в семье дипломата.

Окончила Географический институт Августина Кодацци и Свободный международный университет социальных наук Гвидо Карли с дипломом юриста. У женщины также есть степень магистра по европейскому и международному праву в вооруженных конфликтах.

Еще одно занятие избранницы Романова – писательство. Ребекка является автором исторических детективов.

В 2017 году она стала исполнительным директором Российского императорского фонда, который основал ее будущий муж.

Для свадьбы с Романовым она приняла православие и прошла крещение как Виктория.

На пышное венчание женщина надела белый наряд Reem Acra с почти двухметровым шлейфом, на котором был вышит герб дома. Позже она сменила свое платье на другое, украшенное кристаллами.

После церемонии в соборе гости поехали продолжать празднование в здание Российского этнографического музея, которое специально для этого закрыли для посетителей.

Кроме того, праздничные мероприятия на 700 человек назначены на 2 октября в Константиновском дворце в Петергофе.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые сыграли свадьбу в 2021 году. Материал можно найти по ссылке.