В России военный устроил дебош в самолете, требуя открыть дверь во время полета

В России произошло очередное ЧП с самолетом, вследствие чего российский "Боинг 777-300" совершил экстренную посадку в Красноярске. Однако на сей раз причиной стали не технические проблемы, а устроивший на борту дебош российский военнослужащий: он начал требовать открыть ему во время полета "пассажирскую дверь" и ворвался в кабину пилота, угрожая всех убить.

После посадки полицейские забрали дебошира на допрос. Подробности веселого полета сообщили российские СМИ.

Так, по данным одного из пропагандистских изданий РФ, "Боинг 777-300" совершал перелет из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября.

"Через несколько часов после взлёта 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей Денис Т., видимо, решил, что ему пора десантироваться, и стал требовать открыть ему "пассажирскую дверь" самолёта. Когда бортпроводники попытались его успокоить, он пошёл в кабину пилотов решать вопросики с командиром судна", – пишет паблик.

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Другое издание отмечает, что "решать вопросики" военнослужащий пытался, выбивая дверь в кабину пилотов. Очевидцы одному из местных каналов рассказали, что в какой-то момент солдат вскочил со своего места, "пробежал по салону и начал открывать вход в самолет. Когда у него не получилось, он пробежал через бизнес класс и на лету выбил дверь в кабину пилота".

Они также добавили красочные детали произошедшего.

"Несколько пассажиров, кто покрупнее, сориентировались и скрутили Дениса. Он даже не понимал, что происходит, пытался сопротивляться! Пока его вели на место и пытались довольно долго успокоить разговорами и физической силой, экипаж ничего не делал. Через какое-то время пришел стюард из бизнес-класса, сказал, что надо бы связать буйного пассажира... Принес пластиковые хомуты — руки-ноги связали, как-то детскими ремнями к креслу привязали... Продолжалось все это (с разной степенью буйства) минут 40... Он все равно смотрел на людей стеклянными глазами и периодически называл всех украинцами, твердил, что все равно всех убьет, им ничего не поможет", – отмечает местный канал, добавляя, что летевшие на борту медики предположили, что у буйного пассажира ПТСР.

А сердобольные россияне в комментариях предложили "таких денисов в багажном отделении перевозить, подальше от нормальных людей".

В итоге пилоты приняли решение доложить о проблеме на борту и совершили посадку на запасной аэродром в Красноярске. На земле мужчину сняли с рейса сотрудники полиции.

Напомним, 20 октября сообщалось, что очередной российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в аэропорту Душанбе.

На военном аэродроме он загорелся во время взлета, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На кадрах, появившихся в сети, видно, что борт сильно поврежден, а в российских пабликах писали, что он полностью сгорел.

По одной из версий, загорелся двигатель Ил-76, по второй – в момент взлета взорвалось колесо, после чего начался пожар.

На борту находились восемь человек, однако они успели эвакуироваться.