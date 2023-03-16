В России военному, признавшемуся в убийстве мирного жителя, дали срок за "фейки" об армии

Хабаровский гарнизонный военный суд признал российского военнослужащего Даниила Фролкина, который публично рассказал о военных преступлениях ВС РФ в Украине, виновным в "фейках" об армии. Ему выбрали наказание 5,5 лет условно.

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Ранее этот военный признался, что в селе Андреевка Киевской области он убил мирного жителя и мародерил. Также он заявлял, что командование российских войск ставится к своим подчиненным очень плохо, передают "Важные истории" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке: расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов, и в том, что наше командование в *** не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", – говорил 21-летний оккупант в беседе с журналисткой.

Судя с его слов, к убийствам мирных жителей Киевщины в начале полномасштабного вторжения причастны также военнослужащие страны-агерссора Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко.

Вернувшись в Россию, Фролкин уволился из армии, но потом вернулся на службу. Его комментарии СМИ стали причиной уголовного дела (его завели в декабре).

Арест к оккупанту применять не стали, но суд, который прошел 16 марта, признал захватчика виновным в дескредитации российской армии ((пункты "б" и "г" части 2 статьи 207.3). Помимо условного срока, ему на два года запретили занимать должности в органах госвласти.

В Украине против Фролкина тоже ведется уголовное расследование. В июне-2022 прокуроры заочно объявили гражданину РФ о подозрении по делу о нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) возбудит два дела о военных преступлениях России против Украины. Государство-агрессор будет обвиняться в похищении украинских детей и преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

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