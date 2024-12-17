В России внезапно активизировалось 'Радио судного дня': что это такое и с какой целью существует

В России на днях активизировалась загадочная радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка" или "Радио судного дня". Обычно она транслирует жужжащие помехи и изредка – несвязные сообщения, однако в течение 11 декабря станция передала сразу 24 сообщения.

Видео дня

"Радиостанция УВБ-76 осуществила самую "многословную" передачу в истории", – сообщили в паблике, который следит за работой станции. В сети были опубликованы девять видеозаписей, на которых записаны сообщения, переданные 11 декабря.

Все сообщения 11 декабря передавались с 09:09 до 17:14 по Москве. В ходе 24 передач прозвучали 30 слов, в том числе такие: "азбука", "нанайка", "неупругий", "бильярд", "геенна"; встречались и непонятные, например, "панкосвод", "онероруст" или "втузотюк". В нескольких сообщениях передали ряд слов, так, в одном случае упоминались слова "безотходный" и "кризотютя", в другом — "кошомох" и "бандеролька".

Отмечается, что последний серьезный всплеск активности УВБ-76 был зафиксирован прямо перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Началось все в январе, а за несколько дней до вторжения оккупантов в эфире от УВБ-76 посыпался целый град сообщений. Так, 22 февраля передали сообщения со словами "нюхостих" и "неудержимый", а 23 февраля – "мужощелк", "чайхана" и "шиконаст". Однако в сам день начала вторжения станция уже не передавала никаких сообщений.

Сейчас же радиостанция работает даже активнее, чем перед полномасштабной войной. Новые записи сообщений появились и за 12, и за 16 декабря.

Что известно про радиостанцию УВБ-76

УВБ-76 вещает с середины 1970-х годов, услышать ее можно на частоте 4625 кГц. Обычно эфир станции заполняет белый шум, иногда там звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами. Часто это имена, из первых букв которых складываются отдельные слова.

В начале передаваемых сообщений звучит позывной, который складывается из первых букв имен или слов. С декабря 2020 года активно используется позывной НЖТИ (составлен из начальных букв имен Николай, Женя, Татьяна, Иван), но есть и другие.

Предполагается, что радиостанция УВБ-76 принадлежит вооруженным силам РФ, а ее сигнал, по разным версиям, поступает из Московской, Ленинградской или Псковской областей. Однако официально эта информация подтверждена не была.

Для чего нужна данная радиостанция, до конца неясно. Согласно одной из версий, она является инструментом оповещения советской системы "Периметр": якобы если вещание прекратится, то это будет сигналом для пуска ядерных зарядов – отсюда и название "Радио судного дня". По другой версии, станция УВБ-76 транслирует секретные сообщения.

По данным росСМИ, активность станции возросла после распада СССР. Так, до 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители начали фиксировать рост числа голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения каждую неделю, а иногда и каждый день.

Изредка в эфир попадали вполне осмысленные группы слов, например, "агроном выходит за ворота" или "надувная спасательная лодка". Также несколько раз контроль над станцией перехватывают радиохулиганы. К примеру, 24 декабря 2017 года в эфире прозвучали рэп и крики "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве утром 17 декабря ликвидировали начальника войск радиационной и химической защиты российской армии Игоря Кириллова. Эту операцию провела Служба безопасности Украины – там отметили, что Кириллов был военным преступником, так как он отдавал приказы о применении химического оружия против украинских воинов.

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