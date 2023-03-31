В России 'вагнеровец' по возвращении из Украины убил пенсионерку: Пригожин пытался оправдать своего 'подопечного'

Вернувшийся с фронта экс-заключенный "вагнеровец" убил пенсионерку в родной деревне Новый Бурец, Кировской области. Местные жители боятся выходить на улицу и требуют полицию принять меры против очередного Z-героя.

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Об этом сообщают российские СМИ. Примечательно, что глава ЧВК "Вагнер" пытался оправдать своего подопечного.

Так, ранее судимый за убийство гражданин Игорь Россомахин записался в "ЧВК Вагнер" и получил помилование. Поучаствовав в карательной операции против украинцев, он вернулся на малую родину и стал издеваться над односельчанами. В нетрезвом состоянии он ходит по селу с топором, угрожает соседям убийством, бьет автомобили.

Апогеем стало то, что "вагнеровец" Росомахин убил пенсионерку и был задержан.

Полиция так и не смогла заставить его уехать из села.

"Больше всего умиляет реакция местной полиции, которая заявила, что собирается просто выгнать Россомахина из деревни, чтобы он уехал совершать преступления куда-то в другое место. Типа, тут мы разобрались, а там пусть режет кого хочет", – говорится в российских источниках.

Как известно, бытовало мнение, что массовое освобождение заключенных может повлечь такие последствия.

Важно отметить, что Евгений Пригожин самостоятельно прокомментировал данное известие.

"На будущее, конечно, если человек ведет себя агрессивно, или вызывающе, или есть какой-то риск, особенно если он из категории бывших заключенных, необходимо нам сообщать. Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию. Но, следует заметить, за все время из тысяч тех, кто вышел – всего 20 преступлений", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что после прохождения службы на войне в Украине более пяти тысяч бывших заключенных вышло на свободу. По его словам, на повторные преступления идут менее 1 процента наемников.

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