В России уволили главкома военно-морского флота Евменова – росСМИ

В России якобы отправили в отставку главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Временным исполняющим обязанности был назначен бывший командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Об этом сообщили российские СМИ. Однако официального подтверждения от минобороны РФ пока нет.

Напомним, что после уничтожения украинскими военными патрульного корабля ЧФ РФ "Сергей Котов", российские корабли уже почти неделю не выходят в акваторию Черного моря. По этой причине оккупанты стали чаще применять для атак свою авиацию.

Также, по данным военного движения "Атеш", оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки корабельных двигателей в сторону Тамани.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и навязывать свои условия ведения боевых действий. Каждое судно под военным флагом является законной целью наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Грант Шаппс констатировал, что Черное море стало опасным для российского флота, хотя раньше этого нельзя было вообразить. Если западные партнеры дадут украинской армии все необходимое, она сможет одержать победу, что до сих пор тоже казалось невозможным.

– Издание Newsweek сообщило, что постоянные атаки Украины отодвигают флот России на восток Черного моря, ставя под угрозу контроль Москвы над Крымским полуостровом. С февраля 2022 года ЧФ РФ понес огромные потери.

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