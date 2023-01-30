В России устроили выставку подбитой ''украинской техники'', но есть нюанс. Фото

В музее "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске Ленинградской области РФ устроили выставку трофейной военной техники, которая якобы принадлежала Украине. Однако у журналистов из Санкт-Петербурга, присутствовавших на мероприятии, возникли сомнения в украинском происхождении "экспонатов".

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В частности, кроме символа российского вторжения Z, на корпусе танка Т-72Б они заметили маркировку Н2200, пишет "Новая газета". Таким кодом обычно помечают негабаритный груз министерства обороны РФ для перевозки по железной дороге.

Как сообщает издание, выставка проходила 27 января, в день 79-летия снятия блокады Ленинграда. Посетителей было немного.

Подбитую "украинскую" технику разместили на улице возле музея. Она состояла из четырех экспонатов – Т-72Б и три обгоревших БТР "Буцефал", которые символично расположили напротив советских танков так, чтобы те "смотрели" на них пушками.

Музей в Кировске уже не первый раз оказывается в центре скандала, связанного с войной в Украине, отмечает "Новая газета". Так, летом 2022 года на его крыше установили огромный баннер в виде Z, который, впрочем, быстро сняли после возмущения общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане сторонника войны против Украины заставили снять наклейку Z с машины. Россиянин приехал в соседнюю страну на похороны родственника.