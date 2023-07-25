В России устроили 'суд' над 18 военными 'Айдара': подробности

В России начали очередное судилище над попавшими в плен украинскими воинами. На сей раз в Ростове-на-Дону инсценируют "суд" над 18 бойцами батальона "Айдар".

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Об этом сообщили пропагандисты ТАСС. Украинцы, среди которых две женщины, попали в плен еще в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Южный окружной военный суд приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), дело которых стало первым массовым в России", – заявили пропагандисты.

Также они добавили, что военнопленные украинцы обвиняются в "насильственном захвате власти и изменении конституционного строя" в фейковой "республике" "ДНР", а также в терроризме.

"Ранее адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщал нам, что фигурантам дела вменяются несколько статей УК "ДНР", в том числе насильственный захват власти, изменение конституционного строя "ДНР" и участие в деятельности террористической организации. Во время процесса они будут переквалифицированы на статьи УК РФ", – сообщили пропагандисты.

При этом другие российские "СМИ" заявляют, что среди пленных украинцев, над которыми в государстве-агрессоре устроили судилище, есть две женщины-медика. Пропагандисты РФ также называют главное "преступление" украинцев: они, мол, "ненавидели русских".

"Известно, что "айдаровцы" ненавидели русских. Один из них – Игорь Гайоха – был в "Айдаре" с августа 2014 года. В соцсетях он часто постил свои фото с оружием, Бандеры и цитаты украинских идеологов УПА. Другой – медик Андрей Шолик – постил русофобские стихи и фотографии с оружием", – заявили пропагандисты.

Пропагандисты заявили, что большинство из этих 18 защитников Украины "попали в плен в первый же месяц СВО".

Кроме Игоря Гайохи (в плену с 26 марта 2022 года), пропагандисты RT назвали также имена Дмитрия Федченко, Вячеслава Байдюка, Тараса Радченко (попал в плен 25 февраля 2022 года), Семёна Забайрачного, Сергея Микитюка, Виталия Грузинова, Николая Чуприны. На судилище попали также Владимир Макаренко, Роман Недоступ, Александр Таранец, Сергей Калинченко, Владислав Ермолинский, Виталий Крохалев и Евгений Пятигорец.

Также оккупанты решили судить боевых медиков Андрея Шолика, Марину Мищенко и Лилию Прутян.

Напомним, ранее оккупанты похитили украинскую журналистку и ее мужа и хотят устроить "суд". Ирину Левченко они обвиняют то ли в шпионаже, то ли в терроризме, а ее мужа Александра намереваются судить за "терроризм".

Об обоих пока нет никакой информации: ни о местонахождении, ни о том, живы ли они вообще. Коллеги супругов обратились в международные организации с просьбой спасти Александра и Ирину.

Кроме того, в России устроили судилище над 22 пленными "азовцами".